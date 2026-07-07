Vezirköprü'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 07.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
F.K. (48) yönetimindeki 55 PH 784 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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