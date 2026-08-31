Vezirköprü'de Zafer Bayramı Konseri düzenlendi

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Murat Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın birlik ve beraberlik içinde kutlandığı belirtilerek, programa katılan vatandaşlara ve emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

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