Vezirköprü'de Zafer Bayramı Konseri düzenlendi
Vezirköprü ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla konser programı düzenlendi.
Vezirköprü ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla konser programı düzenlendi.
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen programda, vatandaşlar yerel sanatçıların sahne performanslarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.
Konserde Oğuzhan Kayaoğlu, Ferdi Şık, Sadık Can Seven, Koray Düzenli, Gamze Saygün Şık, Mert Kır ve Ercan Coşar sahne aldı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği programda sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Murat Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın birlik ve beraberlik içinde kutlandığı belirtilerek, programa katılan vatandaşlara ve emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.
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