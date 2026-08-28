Yakakent'te DOĞAFEST olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Açıklamada, yeni etkinlik tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilerek, "Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamada, Uzunkız Yaylası'nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, vatandaşların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla ertelendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.