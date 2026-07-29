Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Yakakent'te öğrencilere teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

        Yakakent'te öğrencilere teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından, Yakakent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz kurslarına katılan ortaokul öğrencilerine "Benim Kulübüm Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Yakakent'te öğrencilere teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından, Yakakent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz kurslarına katılan ortaokul öğrencilerine "Benim Kulübüm Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verildi.

        Eğitimde, teknoloji bağımlılığı konusunda öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla sunumlar yapılırken, çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

        Programa Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan ile Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Yeşilay Yakakent İlçe Temsilcisi Dr. Cemre Erkol Bedir de katıldı.

        Yetkililer, program kapsamında öğrencilerle bir araya gelinerek teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilere bilinç kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        "Aşk ortağım"
        "Aşk ortağım"
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

        Benzer Haberler

        Esra Bayrak, uzun atlamada şampiyonu olarak dünyada 2. sıraya yükseldi Para...
        Esra Bayrak, uzun atlamada şampiyonu olarak dünyada 2. sıraya yükseldi Para...
        Canik'te doğal gaz seferberliği
        Canik'te doğal gaz seferberliği
        'Adınız suç örgütüne karıştı' deyip 1,5 milyon lira dolandırdı
        'Adınız suç örgütüne karıştı' deyip 1,5 milyon lira dolandırdı
        Bafra, yamaç paraşütü projesiyle turistlerin cazibe merkezi olacak
        Bafra, yamaç paraşütü projesiyle turistlerin cazibe merkezi olacak
        Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
        Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
        Samsun'da 1 buçuk milyonluk vurgun yapan sahte polis adliyeye sevk edildi
        Samsun'da 1 buçuk milyonluk vurgun yapan sahte polis adliyeye sevk edildi