Yaşlılar için "Nefes" merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Yaşlı Koordinasyon ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Nefes" projesi kapsamında oluşturulan merkezde, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılması, yalnızlık hissinin azaltılması ve günlük yaşamlarının desteklenmesi amaçlanıyor.



Koordinasyon Merkezi ve Yaşam Merkezi olmak üzere iki bölümden oluşan merkezde, yaşlılara iletişim desteği, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri ile eğitim ve farkındalık çalışmaları sunulacak.



Yaşam Merkezi bölümünde ise yaşlı bireyler gazete ve kitap okuyabilecek, satranç ve çeşitli zeka oyunları oynayabilecek, çay ve kahve eşliğinde sohbet ederek sosyal vakit geçirebilecek.



Merkezde ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitimler ve buluşmalar düzenlenerek aktif ve sağlıklı yaşlanma sürecine katkı sağlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaş almış vatandaşların toplumun hafızası ve en kıymetli değerleri olduğunu kaydetti.



"Nefes" projesinin sosyal belediyecilik anlayışlarının güçlü örneklerinden biri olduğunu ifade eden Doğan, "Yaş almış çınarlarımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Evde bakım ve sağlık hizmetlerinden sosyal ve kültürel programlara birçok alanda büyüklerimize ulaşıyoruz. Bu kapsamda önemli bir merkezi hizmete açtık." ifadelerini kullandı.



Doğan, merkezin yaşlıların dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği sıcak bir alan olarak hizmet vereceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Büyüklerimizin hayatına nefes olacak Yaşlı Koordinasyon ve Yaşam Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Onların bir araya gelerek dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği önemli bir merkezi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

