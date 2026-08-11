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        YEDAŞ 5 ilde LED dönüşümüyle aydınlatmada yüzde 50 tasarruf hedefliyor

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta enerji verimliliğinin artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 45 bin aydınlatma armatürünü LED teknolojisine dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:48 Güncelleme:
        YEDAŞ 5 ilde LED dönüşümüyle aydınlatmada yüzde 50 tasarruf hedefliyor

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta enerji verimliliğinin artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 45 bin aydınlatma armatürünü LED teknolojisine dönüştürdü.

        YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, AA muhabirine, enerji verimliliği yatırımlarını öncelikli faaliyetler arasında gördüklerini söyledi.

        LED dönüşüm çalışmalarının refüjlerden ana ulaşım yollarına kadar etaplar halinde sürdürüldüğünü belirten Demir, şebeke yenileme çalışmalarında da LED teknolojisinden yararlandıklarını ifade etti.

        Bölgedeki toplam aydınlatma armatürlerinin yaklaşık yüzde 10'unun LED'e dönüştürüldüğünü söyleyen Demir, "Biz 2030 yılına kadar bu LED armatür dönüşüm çalışmasını sürdürmeyi planlıyoruz. Buradaki hedefimiz daha kaliteli, daha nitelikli ve daha verimli genel aydınlatma altyapısını bölgeye kazandırmak olacak." dedi.

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        LED teknolojisinin geleneksel sistemlere göre önemli oranda enerji tasarrufu sağladığına dikkati çeken Demir, dönüşümü tamamlanan bölgelerde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edildiğini dile getirdi.

        LED sistemlerin çevresel koşullara karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle işletme ve bakım maliyetlerini de düşürdüğünü anlatan Demir, özellikle ulaşımın yoğun olduğu noktalarda daha homojen aydınlatma sağlayarak gece görüşüne ve sürüş güvenliğine katkı sunduğunu kaydetti.

        YEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ilde aylık toplam aydınlatma tüketiminin parasal karşılığının yaklaşık 250 milyon lira seviyesinde olduğunu belirten Demir, bu yıl toplam aydınlatma armatürlerinin yüzde 20'sini LED teknolojisine dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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        Demir, "Bu yüzde 20'lik bölümün aylık aydınlatma tüketimindeki parasal karşılığı yaklaşık 50 milyon lira. LED teknolojisiyle bu tutarda yaklaşık yüzde 50 tasarruf hedefliyoruz. Çalışmalar 2030 yılına kadar aynı şekilde devam ettiğinde toplam aydınlatma tüketiminde yüzde 50'ye varan tasarruf öngörüyoruz." dedi.

        LED dönüşüm çalışmalarını yıl sonuna kadar 100 kişilik ekiple sürdüreceklerini dile getiren Demir, "LED sistemler, ışık seviyesi, sürüş güvenliğine katkısı ve aydınlatma kalitesi açısından geleneksel sistemlere göre önemli avantajlar sağlıyor. Bu yatırımlara 2030 yılına kadar devam edeceğiz. Hedefimiz daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir aydınlatma altyapısını bölgemize kazandırmak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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