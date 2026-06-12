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        Yeşilay Ayvacık'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Ayvacık ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Yeşilay Ayvacık'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Ayvacık ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirildi.


        Programa Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Bayrak katıldı.


        Ziyaretlerde bağımlılıkla mücadelenin önemi, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması konularına değinildi.







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