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        YKS'de ilk yüze giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisi olmak istiyor

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi'nin İngilizce alanında ilk yüze giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Yağız Akbulut, bilgisayar mühendisi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        YKS'de ilk yüze giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisi olmak istiyor

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi'nin İngilizce alanında ilk yüze giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Yağız Akbulut, bilgisayar mühendisi olmayı hedefliyor.

        Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 YKS'de öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.

        "Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle bilim ve teknolojiye yön verecek üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen nesil yetiştirme hedefi bulunan lisede üniversite sınavına giren öğrencilerin elde ettikleri başarılı sonuçlar göz doldurdu.

        TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarından Yağız Akbulut da YKS Yabancı Dil Testi'nin İngilizce alanında Türkiye 76'ncısı oldu.

        Mezun olduktan sonra Samsun'un Ladik ilçesindeki ailesinin yanına dönen Akbulut, bilgisayar mühendisliği eğitimi almayı planlıyor.

        - Planlı çalışarak başarı elde etti

        Akbulut, AA muhabirine, okullarının üniversite sürecinde kendilerine çok destek olduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin hazırlık aşamasında yanlarında olduğunu belirten Akbulut, "Üzerimizdeki baskıyı biliyorlardı. Bizi rahatlatma konusunda çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Yaptığımız ders tekrarları, konu anlatımları, testler çözdükten sonra götürdüğümüz sorular olsun... Bize ilgi gösterdiler. Bizi yalnız bırakmadılar. O yüzden kendilerine de teşekkür ediyorum." dedi.

        Lisenin son senesinde sınava hazırlanmak için planlama yaptığını anlatan Akbulut, "Sabah kalkıyordum, okula gidiyordum. Bir deneme çözüyordum, branş denemesi. Biraz mola verip tekrar test çözmeye başlıyordum. Yani okulda öğlen aramıza kadar test çözüyordum. Uzun süre bu şekilde devam etti. Sorum olduğunda hocalarıma gösteriyordum. Konu videosu izleme tarzı bir şeyler yapmadım, daha çok soru çözme tarzı ilerledim." diye konuştu.

        Sınav sonucunun isteği gibi geldiğini dile getiren Akbulut, şöyle devam etti:

        "Yabancı dil sınavına girmeye sonradan karar verdim. İyi bir karar oldu benim için. Okulumuzun hazırlık eğitimi ve sonrasında verdiği İngilizce eğitiminin bu konuda çok katkısı olduğunu düşünüyorum. İngilizce hocalarıma da teşekkür ediyorum. Anadolu bursiyerliği başvurum vardı. Onu bekliyorum şu anda ama onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yazmayı düşünüyorum. Onun dışında belki Orta Doğu Teknik Üniversitesi olur. Bilgisayar mühendisliğinde ilerlemeyi düşünüyorum."

        Gelecek yıl sınava girecek öğrencilere tavsiyede bulunan Akbulut, "Kesinlikle, 'Olmayacak' deyip bırakmamak lazım. Çünkü bazen insanın içi sıkılıyor, bırakmak istiyor, olmayacak gibi hissediyorsunuz. Onu çokça yaşadım. O hislere rağmen devam etmek, bırakmamak lazım. Çünkü bıraktığınız zaman toparlaması çok zor oluyor. Gerçekten bence en önemli yanı bu." ifadelerini kullandı.



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