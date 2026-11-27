Başkan Canpolat, Bahçelievler esnafını ziyaret etti
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Canpolat, beraberindeki belediye yöneticileriyle esnafın talep ve önerilerini dinledi, çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.
Bahçelievler Mahallesi'nin Şanlıurfa'nın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Canpolat, bölgeyi yeniden eski canlılığına kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Canpolat, taleplerin en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.
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