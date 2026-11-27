ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, okul bahçesinde yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçan öğrenci, nöbetçi öğretmen tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüste okul bahçesindeki öğrencilerden biri yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci yere yığılırken, arkadaşları da yardımına koştu. Bu sırada durumu fark eden nöbetçi öğretmen yerde yatan öğrenciye müdahale etti. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen, hızla Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıktı. Öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Yaşanan olay anı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.