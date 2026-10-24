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        Bıçaklayıp darbettiği kişinin yakınları tarafından sopayla dövüldü

        ŞANLIURFA'da alacak verecek meselesi nedeniyle T.B.'yi bıçakla hafif yaralayıp, tekme tokat darbeden Talat B., bir süre sonra hasmının yakınlarının saldırısına uğradı. Silahların ateşlendiği kavgada sopalarla dövülen Talat B. yaralanırken, her iki olay güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Bıçaklayıp darbettiği kişinin yakınları tarafından sopayla dövüldü

        ŞANLIURFA’da alacak verecek meselesi nedeniyle T.B.’yi bıçakla hafif yaralayıp, tekme tokat darbeden Talat B., bir süre sonra hasmının yakınlarının saldırısına uğradı. Silahların ateşlendiği kavgada sopalarla dövülen Talat B. yaralanırken, her iki olay güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Paşabağı Mahallesi’ndeki bir otoparkta Talat B., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan T.B.yi bıçakla hafif yaralayıp, tekme- tokat darbetti. Olay sırasında yaşananlar ise Talat B.’nin yakını olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, elinde bıçak bulunan Talat B.’den kurtulmaya çalışan T.B.’nin aldığı darbeler nedeniyle yere çöktüğü ve dakikalarca yalvardığı görüldü.

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        YAKINLARI SİLAH VE SOPALARLA SALDIRDI

        T.B.’nin yakınları ise Talat B.’yi Zafer Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Çevresini saran kişilerden kurtulmaya çalışan Talat B., yanında bulunan tabancayla ateş etti. Karşı tarafın da silahla karşılık vermesi üzerine Talat B., çöp konteynerinin arkasına sığındı. Bu sırada elinde sopa bulunan bir kişi, çöp konteynerini tekmeleyerek Talat B.’nin üzerine devirdi. Ardından sopayla saldıran kişi ve beraberindekiler, Talat B.’yi dakikalarca dövdü. Yaşananlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Talat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Talat B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        Talat B.’nin Şanlıurfaspor’un eski kulüp başkan yardımcısı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        FOTOĞRAFLI

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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