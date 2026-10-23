Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Olcay (58) idaresindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Koçören Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, devrilen aracın içinde kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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