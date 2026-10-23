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        Şanlıurfa'nın pul biberi, 85 ülkede sofralara lezzet katıyor

        ŞANLIURFA'da üretilen ve yüksek aromasıyla öne çıkan pul biber, 85 ülkeye ihraç ediliyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, kentte 2025 yılında 155 bin ton biber üretildiğini, bunun yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışına gönderildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Şanlıurfa'nın pul biberi, 85 ülkede sofralara lezzet katıyor

        ŞANLIURFA’da üretilen ve yüksek aromasıyla öne çıkan pul biber, 85 ülkeye ihraç ediliyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, kentte 2025 yılında 155 bin ton biber üretildiğini, bunun yaklaşık yüzde 50’sinin yurt dışına gönderildiğini söyledi.

        Şanlıurfa, Türkiye’nin pul biber üretimi ve ihracatında önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kendine özgü aromasıyla bilinen Urfa biberi, yurt içindeki sofraların yanı sıra dünya mutfaklarında da yemeklere lezzet katıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 85 ülkeye ihraç edilen biber, kentin tarımsal üretimine ve ekonomisine katkı sağlıyorken, Türkiye’den 2025 yılında 14 milyon 112 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi. Ocak-eylül döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemindeki 10 milyon 278 bin dolardan yüzde 0,83 artışla 10 milyon 364 bin dolara yükseldi. Türkiye’nin pul biber ihracatında ülkeler bazında ilk sırada 1 milyon 912 bin dolarla Almanya yer aldı. Almanya’yı 1 milyon 474 bin dolarla İngiltere ve 1 milyon 234 bin dolarla Hollanda takip etti.

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        KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Doğan Yetim, kentin iklim ve coğrafi özelliklerinin kaliteli ve yüksek aromalı biber üretimine önemli katkı sağladığını belirtti. Yetim, 2025 yılında kentte 155 bin ton biber üretildiğini ve bunun yaklaşık yüzde 50’sinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 85 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen taşımacılıkta artan lojistik maliyetlerinin, Avrupalı alıcıların Türkiye’ye yönelmesinde etkili olduğunu kaydeden Yetim, ŞUTSO bünyesindeki ihracat birimi aracılığıyla üretici ve sanayicilere destek verdiklerini bildirdi. Kentte biberin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Yetim, biber reçeli, sos ve kurutulmuş biber gibi ürünlerin üretim ve ihracatını gerçekleştiren 20 fabrikanın bulunduğunu söyledi.

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        YENİ PAZARLAR HEDEFLENİYOR

        Tarımsal ürünlerin sanayide işlenerek katma değer kazanmasının sürdürülebilir tarım ve ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını vurgulayan Yetim, ihracattaki pazar payını artırmak ve yeni hedef pazarlar belirlemek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Şanlıurfa biberinin yüksek aromasıyla uluslararası pazarlarda avantaj sağladığını belirten Yetim, ihracat yapılan ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Yetim, “Yüksek aromalı ürünlerimizi dünya pazarlarına tanıtarak ülkemize döviz kazandırmayı ve şehrimizin ekonomik gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa bir tarım kenti. Tarımda ürettiğimiz ürünleri katma değerli hale getirdiğimizde hem sanayi hem tarım hem de ihracat gelişecek. Böylece sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet sağlanmış olacak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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