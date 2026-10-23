Şanlıurfa'da 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çekle ilgili "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 23.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çekle ilgili "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.Ö., Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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