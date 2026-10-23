Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırsal Bulutlu Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
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