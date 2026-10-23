Şanlıurfa'da 5. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlenecek

Şanlıurfa'da bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali, 5-8 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen festival, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan, bir kafede düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında ulusal ve uluslararası filmlerin yanı sıra arkeoloji temalı yapımların da izleyiciyle buluşacağını aktaran Doğan, etkinliğin sinema aracılığıyla insanlık tarihinin ortak hafızasını görünür kılmayı amaçladığını ifade etti.

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Doğan, bu yılki festival afişinde Şanlıurfa'nın önemli arkeolojik alanlarından Sayburç temasının kullanıldığını belirterek, her yıl Taş Tepeler bölgesindeki alanlardan birini festivalin görsel kimliğine taşıdıklarını kaydetti.

Festival kapsamında arkeoloji temalı 5 belgeselin "Klaus Schmidt En İyi Belgesel Ödülü" için yarışacağını aktaran Doğan, bu filmlerin 3'ünün Türkiye'den, 2'sinin ise İtalya ve İspanya'dan katılacağını ifade etti.

Doğan, uluslararası kategoride 10, ulusal kategoride ise 9 filmin yarışacağını belirterek, seçkide farklı festivallerde ödüller kazanmış yapımların da yer alacağını söyledi.

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2026 yılı onur ödüllerinin oyuncular Menderes Samancılar ve Meltem Cumbul'a takdim edileceğini belirten Doğan, festivalin Şanlıurfa'nın tarihsel ve kültürel mirasını sinemanın evrensel diliyle dünyaya taşımayı ve farklı coğrafyalardan sinemacıları izleyicilerle bir araya getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği Başkanı Ahmet Yavuzel de festivale katkı sunan herkese teşekkür ederek, festival kapsamında sergiler, söyleşiler ve film gösterimlerinin gerçekleşeceğini dile getirdi.

Yavuzel, tüm sanatseverleri 5-8 Kasım tarihlerindeki etkinliğe katılmaya davet etti.