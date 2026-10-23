Başını ağaca çarpıp traktörden düşen çiftçi öldü

Olay, sabah saatlerinde Buğluca Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Hasan Demir, traktörüyle fıstık bahçesini sürerken iddiaya göre başını ağacın dalına çarptı. Dengesini kaybeden Demir, traktörden düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Demir, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Demir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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