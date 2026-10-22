Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Köpek saldırısına uğrayan çocuğun başına 15 dikiş atıldı

        Köpek saldırısına uğrayan çocuğun başına 15 dikiş atıldı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun başına 15 dikiş atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Köpek saldırısına uğrayan çocuğun başına 15 dikiş atıldı

        Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun başına 15 dikiş atıldı.

        Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve gittiği sırada sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu bildirildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede sahipsiz köpeklerin toplanmasını istedi.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası başladı
        Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası başladı
        Eve dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan öğrencinin başına 15 dikiş atıl...
        Eve dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan öğrencinin başına 15 dikiş atıl...
        Şanlıurfa'da fıstık satışında bu yıl TEKNOFEST bereketi yaşandı
        Şanlıurfa'da fıstık satışında bu yıl TEKNOFEST bereketi yaşandı
        Türkiye'den 9 ayda 10,3 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
        Türkiye'den 9 ayda 10,3 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 61 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 61 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 61 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 61 düzensiz göçmen yakalandı