Şanlıurfa'da fıstık satışında bu yıl TEKNOFEST bereketi yaşandı

Şanlıurfa'da tezgahlarda satılan tescilli Ketenköyneği fıstığı, özellikle TEKNOFEST döneminde satıcıların yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa'da başta tecilli Ketenköyneği olmak üzere yaş fıstığın tezgahlarda satışı devam ediyor. Satıcılar TEKNOFEST dönemi ve sonrasında yaşanan satış ve ilgiden memnun kalırken, vatandaşlar ise kilogramı 450 ile 800 lira arasında değişen fıstığın fiyatının yüksek olduğundan yakındı. Fıstık hasadının sonuna gelmelerine rağmen fiyatların halen düşük olduğunu söyleyen satıcı Yusuf Acıkaya, "Fıstığımızın kilosu 600 lira, geçen yıla göre bu yılki artış arasında çok fark var. Geçen yıl düşük olmasına rağmen bu sezon daha yüksek. O yüzden alışlar güzel, satışlar da güzel. Fıstık sonuna gelmemize rağmen fiyatlar hala düşük" dedi.

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Geçen yıl fıstık fiyatlarının ucuz olduğunu söyleyen Halil Öktaş adlı vatandaş ise, "Geçen sezon 300 lira civarındaydı, bu sezon 500 lira, çok pahalı. Arada 200 ila 250 lira fark var" ifadelerini kullandı.

Bu yıl fıstığın yetersiz olduğunu söyleyen Ahmet Baynaz da, "Bu sene fıstık yetersiz, verim yok, tüketici az. Fıstıkların fiyatı 600 ila 800 lira arasında değişiyor" dedi.

TEKNOFEST bereketi

TEKNOFEST'in satışları olumlu yönde etkilediğini söyleyen fıstık satıcısı Muhammed Ali, "Geçen yıla göre bu yıl TEKNOFEST nedeniyle yabancıların gelmesiyle birlikte daha çok satış yaptık. Bize olumlu yönde etkisi çok oldu. Geçen yıl fiyatı 500 lira ise bu yıl 600 ile 700 lira arasında" diye konuştu.