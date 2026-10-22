Şanlıurfa'da yedikleri bitkiden zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

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