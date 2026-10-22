Şanlıurfa'da yedikleri bitkiden zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.
Giriş: 22.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.
Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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