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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da yedikleri bitkiden zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'da yedikleri bitkiden zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da yedikleri bitkiden zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.

        Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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