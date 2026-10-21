Türkiye Jokey Kulübünün resim yarışmasında seçilen eserler Şanlıurfa'da sergileniyor

Ege, "Burada özellikle Türkiye Jokey Kulübünün bu yıl düzenlemiş olduğu 100. yıl Gazi Koşusu, at sevgisi, at teması, at yarışları konulu resimler sergimizde sergilenmektedir. Bu resim sergimizde emek veren, eserleriyle katkı sunan tüm sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 13. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Şanlıurfa'da sanatseverlerle buluştu.

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