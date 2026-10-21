Türkiye Jokey Kulübünün resim yarışmasında seçilen eserler Şanlıurfa'da sergileniyor
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 13. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Şanlıurfa'da sanatseverlerle buluştu.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 13. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Şanlıurfa'da sanatseverlerle buluştu.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda açılan sergide, 39 eser yer aldı.
TJK Şanlıurfa Hipodromu Müdürü Eyüp Ege, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen resim yarışmasında 610 eser arasından dereceye giren 39 eserin sergilendiğini söyledi.
Ege, "Burada özellikle Türkiye Jokey Kulübünün bu yıl düzenlemiş olduğu 100. yıl Gazi Koşusu, at sevgisi, at teması, at yarışları konulu resimler sergimizde sergilenmektedir. Bu resim sergimizde emek veren, eserleriyle katkı sunan tüm sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Ege, ziyaretçilerin sergiyi 21-27 Ekim tarihleri arasında gezebileceğini kaydetti.
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