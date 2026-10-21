Haliliye'de gençlerin başarı yolculuğuna eğitim desteği

Haliliye Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunan çalışmalarıyla geleceğe hazırlanmalarına destek oluyor. Kültür, sanat ve sosyal işler müdürlüğü ile halk eğitim merkezi iş birliğinde Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde sürdürülen ücretsiz eğitim programları, sınavlara hazırlanan öğrencilere önemli fırsatlar sunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençlere yönelik destekleri kapsamında hizmet veren merkezde, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dershane düzeyinde konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri ve etüt çalışmalarının yanı sıra rehberlik hizmetleriyle de gençlerin eğitim süreçleri destekleniyor. ÖSYM formatına uygun deneme sınavları sayesinde öğrenciler, sınav deneyimi kazanırken eksik oldukları konuları belirleyerek kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

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Güvenli ve donanımlı eğitim ortamı

Eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü merkezde, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok ayrıntı düşünülüyor. Bilgisayar ve internet imkanlarının yanı sıra rehberlik hizmetleriyle desteklenen eğitim ortamı, gençlerin derslerine daha verimli şekilde odaklanmalarına yardımcı oluyor. Merkezdeki giriş ve çıkışlar konusunda ailelerin bilgilendirilmesi de öğrenci güvenliğine yönelik uygulamalar arasında yer alıyor.

Sunulan imkanlardan memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler, merkezin hem eğitim kalitesi hem de fiziki şartlarıyla kendilerine önemli katkılar sağladığını ifade ediyor. Ücretsiz kurslar sayesinde ek eğitim desteğine erişebildiklerini dile getiren gençler, hedeflerine ulaşma yolunda kendilerini daha güçlü hissettiklerini kaydediyor.

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Gençlerden Canpolat'a teşekkür

Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde sunulan hizmetlerin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirten öğrenciler, konu anlatımlarından etüt alanlarına, deneme sınavlarından rehberlik çalışmalarına kadar pek çok hizmetin bir arada sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Merkezin güvenli ve donanımlı yapısının eğitim süreçlerine olumlu katkı sağladığını ifade eden gençler, kendilerine sunulan desteklerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve merkez sorumlularına teşekkür etti.