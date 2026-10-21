Şanlıurfa'da köpeği hareket halindeki araca bağlayan sürücü gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir köpeği hareket halindeki otomobile bağlayarak koşturduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir köpeği hareket halindeki otomobile bağlayarak koşturduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Kırsal Karpuzcu Mahallesi'nde bir köpeğin hareket halindeki araca bağlandığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alınan sürücü S.Ç, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Köpek ise jandarma ekiplerince alınarak hayvan barınağına teslim edildi.
Köpeğin hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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