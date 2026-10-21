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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da köpeği hareket halindeki araca bağlayan sürücü gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da köpeği hareket halindeki araca bağlayan sürücü gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir köpeği hareket halindeki otomobile bağlayarak koşturduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da köpeği hareket halindeki araca bağlayan sürücü gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir köpeği hareket halindeki otomobile bağlayarak koşturduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

        Kırsal Karpuzcu Mahallesi'nde bir köpeğin hareket halindeki araca bağlandığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan sürücü S.Ç, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Köpek ise jandarma ekiplerince alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

        Köpeğin hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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