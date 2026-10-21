Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 21.10.2026 - 22:53 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 RR 003 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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