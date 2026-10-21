Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 RR 003 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        JPMorgan: Türkiye'den çekilmiyoruz
        JPMorgan: Türkiye'den çekilmiyoruz
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Bakan Fidan, Libya ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi
        Bakan Fidan, Libya ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobille elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yara...
        Şanlıurfa'da otomobille elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yara...
        Şanlıurfa'da köpeği hareket halindeki araca bağlayan sürücü gözaltına alınd...
        Şanlıurfa'da köpeği hareket halindeki araca bağlayan sürücü gözaltına alınd...
        Türkiye Jokey Kulübünün resim yarışmasında seçilen eserler Şanlıurfa'da ser...
        Türkiye Jokey Kulübünün resim yarışmasında seçilen eserler Şanlıurfa'da ser...
        Haliliye'de gençlerin başarı yolculuğuna eğitim desteği
        Haliliye'de gençlerin başarı yolculuğuna eğitim desteği
        Yeşilay Şanlıurfa, yeni eğitim öğretim yılında 70 bin öğrenciye ulaşmayı he...
        Yeşilay Şanlıurfa, yeni eğitim öğretim yılında 70 bin öğrenciye ulaşmayı he...
        Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen şahıs 7 gün sonra bulundu
        Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen şahıs 7 gün sonra bulundu