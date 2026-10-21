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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobille elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobille elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobille elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        O.K. (22) idaresindeki 80 AAK 397 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağı'nda ters yönde ilerleyen C.G'nin (31) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazada bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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