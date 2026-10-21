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        Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 23:57 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, SiverekDiyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 45 RR 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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