Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, SiverekDiyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 45 RR 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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