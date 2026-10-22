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        Şanlıurfa'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 61 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 61 düzensiz göçmen yakalandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor. Düzenlenen operasyonda sınırdan kaçak olarak ülkeye giren 61 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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