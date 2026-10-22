Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası başladı. Üç farklı kategoride 140 sporcunun mücadele ettiği turnuva, bir hafta boyunca devam edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva, Tenis Dünyası’nda başladı. İlk günden yoğun katılımın olduğu organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Toplam 140 sporcunun katıldığı turnuvada müsabakalar, 13 yaş ve üzeri erkekler, kadınlar ve mixler (karma çiftler) olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Sporcular, dereceye girebilmek için kortlarda kıyasıya mücadele ediyor.

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Bir hafta boyunca sürecek müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle turnuva sona erecek.