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        Şanlıurfa'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, fıstık bahçesinde çalıştığı sırada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, fıstık bahçesinde çalıştığı sırada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Buğluca Mahallesi'nde Hasan Demir (74), fıstık bahçesini sürdüğü sırada başında bulunan örtünün ağaç dalına takılması sonucu traktörün üzerinden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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