Yaprak sarması yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu’nda meydana geldi. Bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülürken, okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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