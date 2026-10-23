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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Yaprak sarması yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Yaprak sarması yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        ŞANLIURFA'da, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Yaprak sarması yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        ŞANLIURFA’da, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu’nda meydana geldi. Bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülürken, okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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