Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 23.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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