Şanlıurfa'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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