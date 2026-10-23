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        Şanlıurfa'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1 adet uzun namlulu silah, 22 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kuru sıkı tabanca, 90 adet kartuş, 709 adet fişek ve 39 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

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        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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