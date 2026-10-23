Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 23.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırsal Günbalı Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 63 AFP 061 plakalı otomobil, H.İ. yönetimindeki 43 HR 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücüler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ