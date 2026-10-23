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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu: 1 ölü

        Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu: 1 ölü

        Şanlıurfa'da otomobilin 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu: 1 ölü

        Şanlıurfa'da otomobilin 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, kaza ŞanlıurfaSuruç kara yolu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Olcay yönetimindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol çalışması yapılan bölgeye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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