Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin 2 müştekiyi 1 milyon 278 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 cep telefonu, 8 sim kart, 3 tablet ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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