Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 cep telefonu, 8 sim kart, 3 tablet ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin 2 müştekiyi 1 milyon 278 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
Emniyet müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, duvar içinden geçen tesisat borusunun içine gizlenmiş cep telefonlarının çıkarılma anları yer alıyor.
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