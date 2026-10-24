Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nda hedef "üst sıralar"

        DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nda hedef "üst sıralar"

        MÜSLÜM ETGÜ - Ampute Futbol Süper Lig'de Şanlıurfa'yı temsil eden DEPSAŞ Enerji Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nda hedef "üst sıralar"

        MÜSLÜM ETGÜ - Ampute Futbol Süper Lig'de Şanlıurfa'yı temsil eden DEPSAŞ Enerji Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

        Şanlıurfa'yı 5 sezondur Süper Lig'de temsil eden ekip, yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla 6. sezonunda zirveye ulaşmayı amaçlıyor.

        Teknik direktör Mahmut Toprak yönetiminde haftanın 5 günü antrenman yapan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, aralık ayında başlayacak lig öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

        Teknik direktör Mahmut Toprak, AA muhabirine, sezon hazırlıklarına 12 oyuncuyla başladıklarını söyledi.

        Yeni transferler Emin Tiryaki ile Usman Ahmet'in milli takım kamplarında bulunduğunu aktaran Toprak, bu oyuncuların da katılımıyla hazırlıklarını tam kadro sürdüreceklerini ifade etti.

        REKLAM

        Bu sezon hedeflerini yükselttiklerini, yeni transferlerle takımı güçlendirdiklerini anlatan Toprak, "Yaptığımız yeni transferlerle inşallah DEPSAŞ Enerji'ye güzel bir şampiyonluk yaşatırız. Takımımızla hep kardeşlik içerisinde devam ediyoruz. Şu anda uyumumuz çok iyi. Yeni arkadaşlarımız da katılırsa daha iyi olacağız. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. İnşallah lig başladığında üst sıralarda yer alacağız." dedi.

        - "Hocamızın ölümüne çok üzüldük"

        Geçen sene Sakarya'da maç esnasında takımın teknik direktörü Mustafa Bebe'yi kalp krizi sonucu kaybettiklerini anımsatan Toprak, şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Hocamızın ölümüne çok üzüldük. Sonraki maçlara da onun üzüntüsüyle çıktık ve ligi orta sıralarda bitirdik. Onun bayrağını en üst seviyeye taşımak için şu anda hedefimizi büyüterek devam ediyoruz. Sporcularla ilk maçtan önce mezarını ziyaret edip kendisine bazı sözler vereceğiz. Hedefimiz şampiyonluk kupasını alıp hocamızın mezarına götürüp armağan etmek istiyoruz."

        - "Hedefimiz şampiyon olmak"

        Şanlıurfa ekibinde 6 yıldır takımda forma giyen kaptan Muhammed Munga da takımın sezona iyi hazırlandığını ve oyuncuların uyumunun arttığını dile getirdi.

        Munga, "Sezona iyi hazırlanıyoruz ve takım olarak iyi kaynaştık. Ligde iyi mücadele edeceğiz. Süper Lig'de 5 sezonu geride bıraktık ve artık 6. sezonumuzda tecrübeli bir takım olduk. Hedefimiz şampiyon olmak." diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da atıcı evi operasyonuna 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da atıcı evi operasyonuna 3 tutuklama
        Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı bir şahsı darp etti Darp ettiği şahsın...
        Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı bir şahsı darp etti Darp ettiği şahsın...
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu: 1 öl...
        Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu: 1 öl...
        Şanlıurfa'nın pul biberi, 85 ülkede sofralara lezzet katıyor
        Şanlıurfa'nın pul biberi, 85 ülkede sofralara lezzet katıyor