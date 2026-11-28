EŞBER AYAYDIN - Harran Üniversitesi öncülüğündeki bilimsel araştırmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında havaya karışan solunabilir tozların içeriği incelendi.

Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Rastgeldi Doğan'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK destekli "Deprem Bölgesinden Kaynaklanan Tozların İklim ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri" başlıklı araştırma kapsamında 5 ilde iki yıl boyunca saha çalışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yürütülen çalışmada, yıkılan binalardan alınan örnekler ile enkaz kaldırma sırasında atmosfere yayılan solunabilir partikül maddeler incelendi.

REKLAM

Araştırmada toz örneklerinde ağır metaller, mikroplastikler, bazı asbest türleri ve biyolojik bileşenler üzerine analizler yapılarak bunların insan sağlığıyla ilişkisi değerlendirildi.

Elde edilen bulgular uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanırken araştırma, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası katılımcılara da sunuldu.

Doç. Dr. Tuğba Rastgeldi Doğan, AA muhabirine, depremlerin ardından yaşanan yıkım ve can kayıplarından etkilendiğini, bilimsel çalışmalarıyla insanlığa katkı sunmak amacıyla araştırmayı başlattığını söyledi.

REKLAM

Depremden sonra vakit kaybetmeden saha çalışmalarına başladıklarını belirten Doğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Koç, Çukurova ve Aydın üniversitelerinden akademisyenlerin de projeye katkı sunduğunu ifade etti.

Doğan, yıkılan binalardan örnekler topladıklarını ve enkaz kaldırma esnasında atmosfere yayılan solunabilir partikül maddelerin sağlığa etkisini incelemek için çalışmayı yürüttüklerini vurgulayarak, sahada topladıkları örnekleri ve filtreleri paydaş üniversitelerin laboratuvarlarına gönderdiklerini dile getirdi.

Doğan, "İki yıl süresince 5 ilden örnekleri düzenli olarak topladık. Sonuçlar için makalelerimizi yazdık, birçok uluslararası etki faktörü yüksek dergilerde makalelerimiz kabul edildi." dedi.

REKLAM

- Araştırmanın bulguları bilimsel literatüre kazandırıldı

Binaların yıkılmasının ardından ortaya çıkan tozların insan sağlığı açısından önemli riskler barındırdığına dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Tozların içerisinde çok ağır metalleri tespit ettik. Mikroplastik oranlarını yüksek olarak belirledik. Bazı illerimizde ne yazık ki asbest türleri tespit edildi. Hücreye olumsuz etkilerini belirledik ve bunları uluslararası yayınlara dönüştürerek ve yayınlayarak literatüre çok büyük katkı sağladık. Biz literatür taraması yaptığımızda, depremle ilgili birçok araştırma vardı fakat enkaz kaldırma sırasında solunabilir tozlarla ilgili bu kadar detaylı çalışmanın yapılmadığını gördük. Bundan dolayı projemiz kıymetli ve değerli. Uluslararası etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanması da Harran Üniversitesinde çalışan bir akademisyen olarak gurur ve onur verici bir durum."

REKLAM

- COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtıldı

Doğan, araştırma sonuçlarını Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında uluslararası katılımcılara sunma fırsatı bulduklarını belirterek, konferansın farklı üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelmek ve yeni bilimsel iş birlikleri geliştirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Hava kalitesinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Doğan, araştırma sonuçlarının uluslararası platformlarda paylaşılmasının yeni bilimsel iş birlikleri için fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

Doğan, projeye destek veren TÜBİTAK'a, Harran Üniversitesine ve araştırmada görev alan diğer üniversitelerin akademisyenlerine teşekkür etti.