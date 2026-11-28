Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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