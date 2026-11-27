Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Türk devletlerinin ortak tarih, kültür ve değerlerini güçlü ekonomik ortaklıklara dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

Kazakbaev, Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından "Yeni Dünya Zirvesi" başlığıyla Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tarih boyunca medeniyetlerin, ticaret yollarının ve kültürlerin buluşma noktası olan Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türk dünyasının yeni dünya düzeninde değişimi takip eden değil, geleceğin şekillenmesinde aktif rol alan ülkeler arasında yer alması gerektiğini ifade eden Kazakbaev, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğinde kapsamlı ekonomik ve yapısal reformlar yürütüldüğünü söyledi.

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Kazakbaev, Kırgızistan'da yatırım yapmanın yalnızca ülkenin yaklaşık 7 milyonluk pazarına değil, yaklaşık 180 milyonluk Avrasya Ekonomik Birliği pazarına da erişim imkanı sunduğunu ifade ederek, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini tarihi bir başarı olarak nitelendiren Kazakbaev, adaylık sürecine verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini belirten Kazakbaev, 2025 itibarıyla 1,6 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolarlık hedefe çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

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Dünyanın yeni bir ekonomik ve siyasi dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken Kazakbaev, ortak hedefler doğrultusunda hareket eden ülkelerin daha güçlü olacağını vurguladı.

Tek başına hareket eden ülkelerin imkanlarının sınırlı kalabileceğini ancak ortak hedefler etrafında birleşen, birbirine güvenen ve birlikte üreten ülkelerin çok daha güçlü olacağını vurgulayan Kazakbaev, "Kırgızistan, Türkiye ve diğer kardeş Türk devletler için önümüzde önemli bir tarihi fırsat bulunmaktadır. Bizim ortak tarihimiz, ortak kültürümüz, ortak dil ve değerlerimiz var. Şimdi bunların üzerinde güçlü bir ekonomik ortaklık inşa etmeliyiz. Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu siyasi iradeyi iş dünyasının somut projeleriyle desteklemeliyiz." diye konuştu.

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Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkanı Mehmet Ulutaş da küresel dengelerin yeniden şekillendiğini, ticaret yolları, enerji güvenliği, yapay zeka ve iklim krizinin ülkelerin öncelikli gündemleri arasında yer aldığını belirterek, etkinliğin verimli geçmesini temenni etti.