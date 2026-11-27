Şanlıurfa'da kendini avukat olarak tanıtıp 19 kişiyi toplam 2 milyon 675 bin lira dolandırdığı belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da kendini avukat olarak tanıtan S.S. isimli şahıs, kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alma vaadiyle 2 kişiden 400 bin lira aldı. Şüphe şahsın, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş bulma vaadiyle de 17 kişiyi de kişi başı 125 bin lira olmak üzere 2 milyon 275 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda S.S. isimli şahsa yönelik Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.