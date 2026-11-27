Şanlıurfa'da silahlı yaralama olayına ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kasten yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 24 Kasım'da H.A'nın ikametinde silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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