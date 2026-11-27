Zanlı, fiziki ve teknik takibin ardından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler, kendisini avukat olarak tanıtan S.S'nin, kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alma ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş bulma vaadiyle 17 kişiyi 2 milyon 275 bin lira dolandırdığını belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Şanlıurfa'da kendisini avukat olarak tanıtarak 17 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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