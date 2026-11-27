Çiftlikten hayvan çalanlara operasyon; 1 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde bir çiftlikten çalınan hayvanlara ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde bir çiftlikten çalınan hayvanlara ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hilvan ilçesinde bir çiftlik evinden 4 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Bunun üzerine 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan 28 hayvanın Siverek ilçesindeki bir adreste bulunduğunu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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