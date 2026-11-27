Şanlıurfa'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.