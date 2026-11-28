Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirdi.

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

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