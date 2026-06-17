Karaman'daki kazada yaşamını yitiren 3 kardeş Şanlıurfa'da toprağa verildi

Karaman'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kardeş, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yan yana toprağa verildi. Karaman'da M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ'nin (5) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Siverek ilçesine getirilen cenazeler, Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan namazın ardından Kesmekaya Mahallesi'ne götürüldü. Üç kardeşin cenazeleri, aile kabristanında yan yana defnedildi. Cenaze törenine ailenin yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.