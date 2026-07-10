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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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