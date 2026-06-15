Şanlıurfa'da Babalar Günü Satranç Turnuvası sona erdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Siverek Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen ve iki gün süren turnuva, Siverek Belediyesi Gençlik ve Spor Kampüsü'nde gerçekleştirildi.



Turnuvada sporcular, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori olmak üzere üç farklı kategoride mücadele etti.



Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Alhas, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Zerrin Yazar, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.



Turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan Siverek Belediyesi yetkililerine plaket takdim edildi.



Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Alhas, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Açık kategoride birinci olan Abdullah Özbilici ise turnuvanın güzel ve çekişmeli geçtiğini belirterek, organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür etti.



14 yaş altı kategorisinde ikinci olan Melik Arda Tini de turnuvaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

