Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan bebek öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde boğazına cisim kaçtığı ifade edilen bebek hayatını kaybetti. Tantana Mahallesi'nde 1 yaşındaki Can Akat'ın ağzında bir cisim olduğunu gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Harran Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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